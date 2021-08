"Una piazza di libri" riparte da Castrocaro con Chiara Moscardelli e Matteo Cavezzali

Indirizzo non disponibile

Dopo l’anteprima di fine luglio, entra nel vivo "Una piazza di libri", rassegna letteraria del Comune di Castrocaro Terme organizzata dall’agenzia Archimedia.

L’ultimo week end di agosto sarà animato da ben tre appuntamenti. Si parte sabato 28 agosto alle 18.30, presso piazza Buonincontro con la simpatia contagiosa di Chiara Moscardelli e le indagini comiche di Teresa Papavero, protagonista del suo ultimo libro pubblicato da Giunti (Teresa Papavero e lo scheletro nell’intercapedine).

Si prosegue domenica 29, sempre nella stessa location e sempre alle 18.30, con Matteo Cavezzali, giovane ma ormai affermato scrittore ravennate, nonché direttore di ScrittuRa Festival, che racconterà l’ultimo libro, un saggio autobiografico dedicato al viaggio. Preparatevi a sognare a bordo del suo Supercamper, edito da Laterza.

Chiudono questa seconda parte di rassegna, lunedì 30 agosto, alle 21:00, in piazza Macchiavelli, Matteo Bussola e Paola Barbato, compagni nella vita e scrittori di professione. I due sono però impegnati in generi letterari molto distanti. Barbato è uno dei nomi di punta del thriller italiano, oltre che sceneggiatrice ormai storica di Dylan Dog. Nel suo ultimo romanzo L’ultimo ospite (Piemme) racconta le dinamiche grottesche e avvolte da atmosfere dark nascoste dietro un’eredità contesa Bussola, fumettista e ora scrittore, con la sua penna delicata racconta il quotidiano con un occhio particolarmente sensibile, come nell’ultimo Viola e il blu (Salani), un racconto che celebra la forza della diversità.

Gli incontri sono moderati dal giornalista Corrado Ravaioli

In caso di maltempo le presentazioni si svolgeranno nel salone di Palazzo Pretorio a Terra del Sole. È gradita la prenotazione all’indirizzo prenotazioni@unapiazzadilibri.it. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. L’accesso è consentito previa esibizione del green pass.

C’è tempo fino al 31 agosto per partecipare al concorso collegato alla rassegna e dedicato al racconto breve, sul tema “Ridere, il sale della vita”. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito www.unapiazzadilibri.it