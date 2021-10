“Una piazza di libri” torna a Castrocaro con Claudio Marinaccio

Ultimi due incontri “extra” per la rassegna Una piazza di libri, promossa dal Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole e curata dall’agenzia Archimedia.

Venerdì 29 ottobre alle ore 21, Palazzo Pretorio a Terra del Sole ospita Claudio Marinaccio e la sua prima graphic novel, o fumetto che dir si voglia, dal titolo “Trentatré raggi ionizzanti” (Feltrinelli Comics). Scrittore e vignettista (Huffington Post, La Stampa, Il Foglio, Rolling Stone) l’autore si è messo a nudo in questo nuovo libro raccontando attraverso un filtro ironico il percorso che lo ha portato a scoprire, curare e superare una rara forma di tumore.

Claudio fa una vita come tante altre fino al giorno in cui, a seguito di un infortunio durante una partita di calcetto, scopre di avere un tumore maligno rarissimo: da quel momento tutto cambierà per sempre. Un nuovo lessico entrerà a far parte della sua quotidianità: operazioni, chemioterapia, controlli. Un percorso fisico ed emotivo impervio, doloroso e a tratti perfino surreale, fatto di tante storie assurde e straordinarie affrontate ogni volta con una dose di pungente ironia. Nessuna lotta, nessuna battaglia, solo la speranza di poter guarire e tornare a qualcosa che si possa avvicinare alla normalità. La vera storia di come l’autore ha affrontato e superato la malattia. Il diario di bordo di un viaggio pieno di ottimismo, spontaneità e pura gioia di vivere.

Grazie a una felice collaborazione con L’Irst di Meldola, sarà presente all’incontro la Dott.ssa Valentina Fausti, medico oncologico specialista della SC Immunoterapia, Tumori Rari, Centro Risorse Biologiche. In IRST "Dino Amadori" IRCCS la giovane dottoressa si occupa, oltre che di cura, anche di ricerca clinica specialmente sui sarcomi. Approfitteremo della sua presenza per affrontare il tema del libro anche da un punto di vista medico, per offrire uno sguardo ancora più ampio sull’argomento.

Dialoga con l'autore il giornalista Corrado Ravaioli.

L’ospite di chiusura di Una piazza di libri, venerdì 12 novembre sempre alle 21 all’interno di Palazzo Pretorio, sarrà Marianna Aprile con il romanzo “In balia” (La Nave di Teseo).