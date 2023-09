“Una piega per l’Hospice” torna anche a Forlì

Dopo il successo dell’iniziativa “Una piega per l’Hospice” svoltasi a Forlimpopoli lo scorso 19 marzo, l’evento torna anche a Forlì: l’appuntamento è per domenica 24 settembre, dalle 9 alle 18, presso il Cnos Fap Aeca, in via Episcopio Vecchio 9. L’evento, promosso dall’associazione Amici dell’Hospice, si inserisce nel Festival del Buon Vivere e ha ottenuto il patrocinio del Comune di Forlì, dell’Ausl Romagna e dell’Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori Dino Amadori.

La manifestazione, promossa dall’associazione Amici dell’Hospice, è nata diversi anni fa per iniziativa di Giovanna Conficoni, parrucchiera forlimpopolese, che, per ricordare un’amica e collega scomparsa prematuramente proprio all’Hospice, ha promosso questo evento, coinvolgendo gratuitamente tanti altri professionisti del settore e mettendo a frutto la propria professionalità nel sostenere una struttura, quale l’Hospice, che dimostra una speciale attenzione al malato ed una vicinanza sincera ai famigliari.

Il meccanismo dell’iniziativa è oramai collaudato: a fronte di una donazione di 15 euro, le parrucchiere volontarie offriranno una messa in piega alle signore presenti. Il ricavato della manifestazione sarà destinato alle attività sociali e sanitarie per le persone con patologie inguaribili presso gli Hospice di Forlimpopoli e Dovadola e in assistenza domiciliare. “Ringraziamo fin d’ora - afferma Alvaro Agasisti, presidente dell’associazione Amici dell’Hospice - la direzione di Cnos Fap Aeca per averci concesso gli spazi per l’evento, tutti i parrucchieri volontari che prestano gratuitamente la loro opera e tutte le signore che risponderanno al nostro invito”.