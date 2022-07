Una pink night per le le pazienti oncologiche: l'assocazione Prevenzione donna invita a cena

Venerdì sera 22 luglio, dalle ore 19 al ristorante "La nuova Brocca" di Meldola ci sarà la prima Pink night dell'associazione Prevenzione donna. Un'associazione unica nel suo genere che mancava nel territorio, che mira ad accogliere le pazienti oncologiche subito dopo la diagnosi, durante e dopo le terapie in modo da aiutarle in una parentesi difficile da affrontare della loro vita per loro e per chi le circonda.

Il ricavato della cena e della lotteria di beneficenza, che verrà effettuata durante la cena, serviranno a finanziare l'associazione. I servizi che saranno "donati "gratuitamente alle pazienti sono visibili sul sito dell'associazione www.prevenzionedonna.it

"Con questo evento - spiegano dallìassociazione - cerchiamo di sensibilizzare la popolazione soprattutto per far conoscere e divulgare benessere e armonia alle donne post - operate, sebbene l'invito sia esteso a tutti: pazienti e non, soprattutto a persone che hanno tempo da dedicare e possono offrire il loro supporto come volontariato alle tante iniziative proposte dalla nostra associazione" . All' all'evento parteciperanno il Presidente della Confartigianato Luca Morigi e il segretario Mauro Collina.