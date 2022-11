Una sera a teatro per beneficenza: a Meldola uno spettacolo per la Caritas

Prezzo non disponibile

Sabato 12 novembre alle ore 21 al teatro Dragoni di Meldola, il circolo Acli “Il Ponte aps” ripropone l'evento “Una sera a teatro per beneficenza”, giunto alla 13esima edizione e realizzato in collaborazione con diverse associazioni del territorio. Per l'occasione verrà proposto lo spettacolo teatrale “Il mistero dell'isola di Indiana” regia di Barbara Valenti e rappresentato dai ragazzi della Compagnia della Lanterna.

Il ricavato della serata sarà devoluto alla Caritas Parrocchiale Meldolese, da diversi anni impegnata in prima linea a portare aiuto a persone in difficoltà. I campi di azione della Caritas sono numerosi: centro di ascolto, banco alimentare (attualmente fornisce generi di prima necessità a oltre una settantina di famiglie disagiate, a scadenza quindicinale), banco indumenti, centro anziani, mercatino e scuola di italiano per stranieri con ben 35 iscritti. Il tutto viene coordinato da Francesco Branchetti affiancato da una quarantina di volontari.

Per info e prenotazioni: 320/0764912