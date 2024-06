Una serata “a tutta disco” sul palco di Formì: arrivano i Moka Club

Prezzo non disponibile

Un nome, una garanzia per chi ama le sonorità pop e dance che fanno ballare davvero tutti: venerdì 21 giugno il tour estivo dei Moka Club atterra a Formì, il distretto commerciale all’uscita dell’A14 di Forlì. Il secondo appuntamento della rassegna musicale “Formì&You” è ispirato agli anni Ottanta, grazie all’inconfondibile stile della band che dal 1995 solca i palcoscenici di tutta Italia con la sua playlist di grandi successi, intrattenimento e coreografie scatenate. “The disco night”, questo il titolo della serata, si apre alle 20, con il supporto alla console del poliedrico DJ Giampi.

Per l’occasione, come ogni venerdì, i negozi sono aperti fino alle 22. Il programma pensa anche ai più piccoli, ai quali è dedicato il teatro dei burattini. Alle 21, 15 nel settore viola comincia "Storie appese a un filo" della compagnia All'InCirco Teatro: un mondo in miniatura abitato da piccoli personaggi di legno, dove le proporzioni si stravolgono e anche l’adulto torna bambino. Pirati poeti, robot con una caffettiera al posto della testa, fantasmi canterini, sensuali ballerine e inquietanti giocolieri prendono vita, appesi ai fili sottili della fantasia delle marionette a fili artigianali.