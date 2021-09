Una serata a tutto basket: la voce Rai della pallacanestro Stefano Michelini ospite del Panathlon Club

Basket in primo piano, giovedì 16 settembre, alle ore 20,30, nei locali dell'ex Scranna, oggi divenuta Associazione Aurora, di corso Garibaldi. Il Panathlon Club organizza, infatti, una serata con un ospite di eccezione quale Stefano Michelini, allenatore e voce tecnica delle telecronache Rai di pallacanestro, che sarà accompagnato dai "forlivesi" Giancarlo Nicosanti, presidente della Pallacanestro 2.015, Sandro Dell'Agnello e Renato Pasquali, rispettivamente coach e direttore generale della squadra mercuriale.

L'evento, con la presidente del sodalizio sportivo, Marilena Rosetti, in cabina di regia, sarà condotto con l'abituale maestria dal giornalista Stefano Benzoni.

Michelini ha alle spalle una carriera da coach trentennale, iniziata nel 1979 a Bologna e proseguita poi in numerose città italiane (Forlì inclusa, stagione 1994/95), per passare poi al giornalismo ed emergere quale commentatore, sui canali Rai, delle principali sfide cestiste nazionali e internazionali, fino alla recente Olimpiade di Tokio.

Proprio da quest'ultima si inizierà a dissertare sul ruolo che la nostra ritrovata Nazionale potrà rivestire a Parigi 2024, viste anche le ottimistiche dichiarazioni rilasciate da Danilo Gallinari in proposito. Si parlerà, però, anche di Eurolega e di campionato italiano, senza dimenticare le vicende di casa nostra, che tanto stanno a cuore ad una piazza come quella di Forlì, che si è da sempre nutrita di basket.

