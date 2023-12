Una serata con il miglior gospel americano al teatro Diego Fabbri: da Harlem arrivano i Dream Gospel Voices

Una serata evento all’insegna del miglior gospel americano per diffondere messaggi di pace, amore, gioia e speranza, valori inconfondibili di questa musica amata e apprezzata in tutto il mondo: la “Gospel Night” è in programma giovedì 14 dicembre al Teatro Diego Fabbri di Forlì con i Dream Gospel Voices, uno dei migliori ensemble della scena gospel contemporanea, formato dalle più talentuose voci di Harlem.

Il Dream Gospel Voices è una nuova formazione che incarna la fusione tra la tradizione profonda del gospel americano e l’innovativa musicalità d’oltreoceano. L’ensemble vanta la presenza di cantanti straordinari con lunghe esperienze nei cori più prestigiosi di Harlem, vero cuore pulsante e culla mondiale del gospel. Artiste e artisti che, con la forza delle loro voci, si sono esibiti in centinaia di performance internazionali. I concerti del Dream Gospel Voices promettono di essere un'esperienza musicale unica, una rapsodia tra la sacralità del gospel tradizionale e le sue vibranti evoluzioni che lo caratterizzano. Il repertorio del concerto abbraccia gli spirituals classici, come il medley natalizio e, interpretazioni contemporanee di “Amazing Grace” e “O Happy Day”, continuando con tanti altri successi che hanno fatto la storia del gospel. Una serata imperdibile attende il pubblico: un viaggio appassionante nel cuore di una musica che trascende la definizione di genere, diventando un linguaggio universale che tocca il cuore e l’anima delle persone. La musica gospel americana ha il potere di unire le persone di diverse culture, lingue e tradizioni; e il Dream Gospel Voices porta avanti questa tradizione di unità e ispirazione, creando una connessione profonda tra il pubblico e gli artisti. Questo ensemble di grandi talenti offre la vera essenza di una musica immortale, portando emozioni e messaggi di speranza in ogni nota, e offrendo un'esperienza che va ben oltre la performance musicale.

Prezzi dei biglietti: 1 Settore: 35 € + ddp, 2 Settore 32 € + ddp, 3 Settore 30 € + ddp, Galleria 27 € + ddp

Biglietti in vendita online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati Ticketone

PER INFORMAZIONI:

retropoplive@gmail.com - VignaPR – www.vignapr.it – info@vignapr.it