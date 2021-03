Una serata con Margherita Asta per ricordare le vittime della mafia

Per Libera è importante mantenere vivo il ricordo e la memoria delle vittime innocenti delle mafie. Uomini, donne e bambini che hanno perso la propria vita per mano della violenza mafiosa, per difendere la nostra libertà, la nostra democrazia.

Per questo il 9 marzo alle 18.15 si tiene una tappa nel cammino verso il 21 marzo 2021, XXVI Giornata della Memoria e Dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia, un incontro online con protagonista Margherita Asta sulla pagina Facebook del Comune di Forlimpopoli.

A dialogare con Margherita Asta ci saranno Mercedes Nicoletti, Carlo Garavini e Franco Ronconi, referenti dei Coordinamenti Libera di Rimini, Ravenna e Forlì Cesena. Interverrà la Sindaca di Forlimpopoli Milena Garavini