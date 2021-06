Una serata con Monsieur Blumenberg dei 'Montefiori cocktail' tra musica e commedia

Prezzo non disponibile

Tutti i giovedi Al Campo Bar & Cucina presso il Campo Sportivo di San Martino in Strada vanno in scena serate musicali. Questa estate vedrà sul palcoscenico Kikko Montefiori ovvero Monsieur Blumenberg (Montefiori Cocktail) in concerto e standup comedy.

Giovedi 10 giugno l'appuntamento è alle 21 con la performance di Kikko. Una serata di risate, monologhi e canzoni.