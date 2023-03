Una serata dedicata ad Aldo Spallicci: ricordare, recitare e cantare un grande di Romagna

Giovedì, alle ore 20.45, nella sede Auser, via Ho Chi Min 28, Forlimpopoli, si svolgerà una serata dedicata alla figura di Aldo Spallicci, nel cinquantesimo anniversario della morte, dal titolo "Splaldo, la Romagna non ti dimentica". L'attenzione sarà posta in particolare sull'opera compiuta da Spallici per la tutelare e la valorizzazione del dialetto e delle tradizioni romagnole Durante il corso dell'incontro Radames Garoia racconterà, con l'ausilio di numerose immagini, la biografia di Spallicci dal 1902 al 1972, mentre Gabriele Zelli ne traccerà un profilo storico, letterario e politico. Nivalda Raffoni e altri dicitori leggeranno poesie e sonetti del poeta. Le più belle cante di Aldo Spallicci saranno eseguite da Daniela Vallicelli, voce, e Leonardo Vallicelli, sassofono. Ingresso libero. Al termine momento conviviale. L'evento fa parte della Rassegna Culturale Inverno 2022/2023 che si svolge con il patrimonio del Comune di Forlimpopoli. Per informazioni: Radames Garoia 3479568556.