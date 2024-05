Una serata dedicata al buonumore a San Martino in Villafranca: Elio Ruffilli presenta i suoi libri di barzellette

Per venerdì 10 maggio, con inizio alle ore 21.15, la Pro Loco San Martèn organizzerà, presso la Sala parrocchiale "Stefano Garavini" una serata dedicata al buonumore. Nell' occasione verranno presentati i tre libri di barzellette di Elio Ruffilli: "Am dívartès incora a sbacarêr", "Am dívartès incora a rìdar", "Am dívartès incora a sghignazêr".

L'incontro, che sarà coordinato da Patrizia Carpi, presidente della Pro Loco San Martèn, e da Gabriele Zelli, sarà animato da Elio Ruffilli, che racconterà diverse barzellette pubblicate sui volumi che saranno presentati, dal musicista e animatore Roberto (Bomber) Ruffilli e dalla scuola di ballo New Dance Club.

Ingresso libero.