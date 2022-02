Una serata dedicata al dialetto a Polenta di Bertinoro

Prezzo non disponibile

Domenica 20 febbraio, nella Sede dell’Associazione Culturale “Amici di Polenta” (Ex Scuole elementari – Polenta di Bertinoro), in collaborazione con l’Associazione “Istituto Friedrich Schürr, serata in compagnia del dialetto romagnolo.

Programma della serata: dalle ore 19,45 apericena, a seguire, dalle ore 20,45 circa: “Dialetti a confronto”, incontro di poesia dialettale da diverse zone della Romagna, con la partecipazione di Carla Fabbri di Ravenna, presidente dell’Associazione F. Schürr, Daniele Casadei di Cesenatico, Nivalda Raffoni di Bertinoro, Gianni Broccoli, chitarrista e cantautore di Montilgallo di Longiano.

E’ obbligatoria la prenotazione: 3297387513 (Raffaella) – 3382811141 (Doriano). Green pass e mascherina obbligatori.