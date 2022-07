Una serata dedicata alla luna ed una passeggiata sul "Sentiero della pace" con picnic

La stagione estiva prosegue a Predappio con nuovi appuntamenti conviviali. Per mercoledì 6 luglio alle ore 21.30 in piazza Garibaldi è prevista una serata di osservazione della luna in collaborazione con l’Osservatorio astronomico di Monte Maggiore. Giovedì 7 luglio sarà invece dedicato a una passeggiata culturale sul “Sentiero della pace”: ritrovo alle ore 19 in località Fiumana attraverso la tenuta Condé al nuovo parcheggio di via Lucchina. Sarà anche possibile prenotare un pic nic con degustazione all’Azienda agricola Casadei al costo di 7 euro, con prenotazione obbligatoria al tel. 0543.921766 entro mercoledì 6 luglio.