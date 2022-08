Una serata evento contro ogni guerra alla Fabbrica delle candele con la Compagnia Grandi Manovre

Giovedì 25 alle 21:00 sul palco della Fabbrica delle Candele la compagnia Teatrale Grandi Manovre Associazione Culturale presenta "Sotto cieli crudelmente blu": una serata evento contro ogni guerra, proposta con i linguaggi del teatro, della musica e delle immagini.

Il pubblico incontrerà Annoitos, il furbo reduce dalla guerra di Troia, con due compari un po' folli con i testi di Fadiola Golloberda.

Non può mancare Elide, la staffetta partigiana per farci sorridere e pensare con i racconti della sua guerra. In scena i ragazzi di Articolo 11 che tradurranno in parole e consapevolezza, la loro decisa critica all' orrore della guerra, accompagnati dalla musica e dalle voci di diversi artisti provenienti dalle compagnie teatrali forlivesi. Tanti in scena, uniti da un unico percorso: insieme per comunicare sentimenti di speranza e di pace. Ricerca testi e regia: Loretta Giovannetti

Per prenotazioni: +39 348 932 6539 Loretta