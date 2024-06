Una serata in giro per Mogliana, tra vini, cibo, musica e spettacoli: torna la Cena itinerante

Venerdì sera Modigliana ospita la Cena Itinerante "Saluti da Modigliana", un appuntamento al quale collaborano ristoratori, produttori di vino, attività economiche, volontari dei Sentieri Agrourbani. Nata nel 2010 come evento spontaneo di condivisione fra vicini di casa appassionati di cibo, arte e convivialità, l’evento si é trasformato ed evoluto fino ad approdare quest’anno in un borgo affascinante come Modigliana. L’appuntamento del venerdì, giunto alla XVII edizione, sarà itinerante per davvero.

Come da tradizione i protagonisti della maratona conviviale sono invitati a cimentarsi con un tema che, per questa edizione, è la frase che da ogni dove si scrive su una cartolina. “Saluti da Modigliana!” è esattamente quello che sembra con oltre 30 proposte diverse fra cantine, ristoranti, chef e produttori del territorio. Un’edizione itinerante, turistica che saprà sorprendere con le installazioni, le mostre, le camminate sonore e gli spazi privati che si aprono per noi.

Moltissime sono le conferme di vignaioli e ristoratori, solleticati dalla sfida e affascinati dalla location: Marè di Cesenatico, La Baita di Faenza, Terre Giunchi di Cesena, Osteria Tera di Sogliano e poi i vini, fra gli altri, di Noelia Ricci, Enio Ottaviani, Ancarani. Sorprendenti anche le installazioni, i concertini, le camminate sonore e le esperienze da vivere nei cortili, nelle residenze private e nei vicoli di un centro storico che è uno scrigno da scoprire."