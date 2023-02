Una serata in musica per festeggiare il compleanno del maestro Giuliano Cavicchi

Il mondo musicale forlivese si prepara a festeggiare il Maestro Giuliano Cavicchi, che in questi giorni è in procinto di varcare la soglia degli 85 anni, e lo farà sabato 4 febbraio presso il Petit Arquebuse di corso Garibaldi 52, dalle ore 20.00.

Il Maestro Cavicchi da alcuni anni è diventato cittadino forlivese, dopo aver girato tutto il mondo con le sue grandi big band e diretto diverse orchestre nelle trasmissioni televisive delle reti RAI, e ha scelto Forlì come “buen retiro”, per “ il clima, la posizione strategica, la cordialità della gente, il buon cibo e il frizzante panorama musicale” - come ha spesso sottolineato nelle sue varie interviste-. Un panorama musicale che registra 20 gruppi jazz, 10 gruppi blues, 5 gruppi gospel e 5 gruppi che producono musical, quasi tutti ispirati allo swing degli anni 30-40, elementi, questi, che hanno sicuramente sollecitato questa sua decisione. La sua notorietà e la sua professionalità hanno trovato subito sfogo e l’inserimento in diverse formazioni musicali che allietano spesso le notti forlivesi. E per queste ragioni, da circa due anni è stato nominato Presidente dell’Associazione culturale Naima Fondation, che in pratica ha preso in mano il testimone del vecchio e glorioso Naima jazz club di via Somalia che ha smesso da circa dieci anni la sua attività presso la Taverna Verde.

La serata di sabato 4 febbraio vedrà protagonista il Sonia Davis Zanzi Group, con Mario Accardo e Luca Apolloni, che omaggeranno il Maestro Cavicchi e il pubblico presente, con il loro suggestivo black sound.

E' consigliabile la prenotazione, per chi volesse cenare, al numero 339 4246 739. I musicisti e i cantanti che interverranno per offrire al Cavicchi una breve performance di augurio saranno graditi ospiti. Alla fine della serata torta e champagne per tutti gli intervenuti, per il brindisi augurale.