"Una storia da tre calici": al via la rassegna letteraria in cantina

L'Azienda agricola Fiorentini ospiterà il 18 novembre alle 18:30 il primo incontro con l'autore della rassegna letteraria itinerante "Una storia da tre calici", nata dalla nuova collaborazione fra la Biblioteca comunale e alcuni produttori del Sangiovese Sottozona di Castrocaro Terme e Terra del Sole.

La manifestazione è promossa nell'ambito del Patto della Lettura, e intende affiancare l'eccellente cultura vitivinicola locale alla presentazione di novità editoriali nell'intento di una reciproca valorizzazione: tutti gli appuntamenti si svolgeranno di venerdì alle ore 18:30 e saranno accompagnati da una degustazione offerta dai produttori.

Sette gli incontri previsti che coinvolgeranno le seguenti aziende del territorio: l'Azienda Fiorentini inaugurerà il 18 novembre con il libro "Manu e l'Isola degli Unici" di Stefano Mini, il 25 novembre l'iniziativa si trasferirà presso l'Azienda Agricola La Pennita per la presentazione di "Ziodon. Un'eredità difficile", scritto da Lia Giberti Sarti. Il 9 dicembre sarà la volta dell'azienda Marta Valpiani, dove approderà "Viaggerò leggero: il coraggio di chi costruì l'Italia", di Arturo Lattuneddu, mentre il 16 dicembre la scrittrice Simona Palo presenterà "Il sogno di Aurora" presso l'azienda agricola Guarini-Matteucci.

Il calendario di incontri ricomincerà nel 2023: il 3 febbraio è prevista all'azienda agricola Villa Bagnolo la presentazione del saggio di Antonio Zaccaria "Le parrocchie di Bagnolo e Casale". Il 17 febbraio si tornerà presso l'Azienda Fiorentini per "A.D.2021. Le cronache di Ac'hshta" di Pierangelo Soldati, mentre il 3 marzo chiuderà la rassegna la Tenuta Pennita ospitando "Moda: il meraviglioso viaggio tra simbolo e desiderio" di Gabriella Maldini.

Il sindaco Francesco Billi, che presenzierà all'appuntamento inaugurale della rassegna, dichiara: "Ringrazio tutte le aziende vitivinicole coinvolte e tutti gli autori partecipanti. Credo che questo nuovo patto fra cultura del vino e passione per la lettura non sia solamente appropriato, ma possa arricchire l'offerta del nostro territorio in maniera significativa."