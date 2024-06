Una storia di naufragio e di ritorno: Vanessa Gravina e Stefano Giavazzi portano in scena "Enoch Arden"

Ingresso € 10 – Ridotto over 65 e under 25 € 7. Fino a 10 anni € 1

Sabato 6 luglio a Forlì alle ore 21.00, presso la Rocca di Caterina, nell’ambito della rassegna Forlì Grande Musica organizzata da Emilia Romagna Festival, l’attrice Vanessa Gravina e il pianista Stefano Giavazzi si esibiranno in Enoch Arden, un melologo per voce recitante e pianoforte composto da Richard Strauss con testo di Alfred Tennyson – un genere musicale che è una combinazione precisa di un monologo su partitura musicale. Enoch Arden narrerà la storia di un marinaio nel suo naufragio, in un’odissea classica e contemporanea allo stesso tempo.

Una storia di naufragio e di ritorno: è questo in sostanza Enoch Arden, il celebre melologo per voce recitante e pianoforte composto su musiche di Richard Strauss e testo di Alfred Tennyson. Il melologo è un genere musicale inusuale ma di grande fascino, dalle grandi potenzialità di coinvolgimento emozionale, che consiste nella combinazione precisa di un monologo su partitura musicale. Tra musica e teatro, Enoch Arden è un omaggio alla parola recitata, ma anche un arduo viaggio per mare, un’odissea epica e contemporanea. L’eroe eponimo è infatti naufrago per amore, che sceglie di affrontare il mare per salvare sé stesso e chi ama. La storia diventa quindi al contempo una metafora della fuga dal proprio Paese e dalla propria identità, raccontata in modo magistrale dalla partitura di Richard Strauss e dalla poetica sublime di Alfred Tennyson, uno degli autori più rappresentativi dell’epoca vittoriana.

“Un’opera bella, alta, che bisognerebbe rappresentare sempre più spesso”, afferma la stessa Vanessa Gravina, l’attrice che presterà corpo e voce a questo brano straordinario, che accompagnerà accenti musicali e stati d’animo, emozioni e storie che ogni volta si rinnovano. Gravina è nota al grande pubblico grazie alle sue interpretazioni sul piccolo schermo, dove è protagonista di numerose fiction di successo, fra cui Voglia di vincere, Don Tonino, La Piovra, Gente di Mare, Sospetti 3, Butta la luna, Un caso di coscienza 4, Madre aiutami e ancora le soap opera Centovetrine e Incantesimo 4. Ma Gravina è anche attrice cinematografica, e soprattutto teatrale: a soli diciassette anni ha debuttato in teatro con Giorgio Strehler, che la dirige ne La donna del mare di Ibsen al Piccolo Teatro di Milano, cui fanno seguito la commedia satirica In caso di matrimonio rompere il vetro di Fabio L. Lionello e Nella città l’inferno, tratta dall’omonima sceneggiatura di Suso Cecchi d’Amico, per la regia di Dacia Maraini. Tra i numerosi spettacoli portati in scena ricordiamo Pilato sempre di Giorgio Albertazzi, La signorina Giulia di August Strindberg sotto la regia di Armando Pugliese, Vestire gli ignudi di Luigi Pirandello per regia di Walter Manfrè.

Ad accompagnare Gravina nella sua esibizione sarà Stefano Giavazzi, pianista apprezzato in tutta Europa, noto per essersi esibito per numerose associazioni musicali in Italia e all’estero. Giavazzi ha effettuato diverse registrazioni radiofoniche per Radio 3 e per la Radio Slovena, oltre a numerose registrazioni discografiche, tra cui spicca l’integrale delle opere di Beethoven per violino e pianoforte con Franco Mezzena. Fin dalla sua fondazione nel 1995 è direttore artistico della Società della Musica di Mantova, mentre nel 2010/11 è stato membro della Commissione Musica presso il Ministero dei Beni Culturali, sezione Spettacolo dal vivo.

Sala Sangiorgi dell’Istituto Musicale Masini, corso Garibaldi 98

Ingresso € 10 – Ridotto over 65 e under 25 € 7. Fino a 10 anni € 1. Disponibili su Vivaticket.