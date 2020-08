Una super band sul palco per "La Fevra" di Vince Vallicelli

Ancora per una sera sale "La Fevra " di Vince Vallicelli, in mezzo ad un'annata dove la febbre, quella vera e quella sociale, ha tenuto banco su tutti i livelli. All'esatto crocevia fra Romagna, Africa e Mississippi. Appuntamento giovedì 13 agosto, ore 21.30, all'Arena San Domenico di Forlì.

Un concerto, un suono e una storia che parte da lontano, da una passione, dal tentativo di catturare un'America impossibile, e che piano piano si accentra, si avvicina a casa, e prova a raccontare il viaggio.

Vince ha prestato i suoi tamburi al meglio della scena prog, pop e blues italiana ed internazionale dagli anni '60 in poi. Musicista errante per eccellenza, si è ritrovato, dopo due decenni dalla prima volta, con Don Antonio e la crew de L'Amor Mio Non Muore per realizzare un disco che lasciasse incontrare i fiumi e le terre della Romagna con l'aria palustre del Mississippi (La Fevra, 2017), e da allora ha continuato la sua ricerca insieme a loro, come se il tempo non fosse mai passato.

Con lui sul palco della suggestiva cornice dell’Arena San Domenico, a Forlì, il quartetto del Lockdown Blues, Roberto Villa, Nicola Peruch e Don Antonio.

Ed un ospite d’eccezione, Paolo Bonfanti, veterano della chitarra roots italiana, con uno stile al crocevia fra i tutti folklori. Musicista mancino, viaggiatore, suona e scrive blues, rock and roll e ballate con la stessa intensità. Talvolta lavora anche col dialetto, con ottimi risultati. Un suo disco è stato realizzato in collaborazione con Steve Berlin dei Los Lobos.

Ingresso gratuito.