Una visita guidata in occasione del 59esimo Palio di Santa Reparata di Terra del Sole

Domenica mattina 4 Settembre, in occasione del 59esimo Palio di Santa Reparata di Terra del Sole, quando Terra del Sole si fa ancora più bella, si terrà una visita guidata condotta da Chiara Macherozzi, Guida Turistica della Regione, dedicata a Terra del Sole, con uno speciale focus sul Palio di Santa Reparata. Città Ideale, espressione del Rinascimento, dal Sole prende il nome e la potenza, ma nasconde un lato oscuro.

Terra del Sole e’ stata fondata l’8 Dicembre 1564 per volonta ‘ di Cosimo de Medici a baluardo e presidio della riformata Provincia Florentina in Partibus Romandiolae. Prenotazione obbligatoria entro Sabato 3 Settembre a Ufficio IAT Castrocaro Terme tel. 0543 769631 info@castrocarotermeterradelsole.travel Tariffa a testa: € 7 da saldare in loco, gratuito fino a 6 anni Ritrovo: ore 10 nel Loggiato di Palazzo Pretorio La visita guidata su terrá anche in caso di pioggia.

Progetto a cura di Chiara Macherozzi in collaborazione con Pro Loco di Terra del Sole, Borgo Fiorentino, Borgo Romano, Proloco, Ente Palio di Santa Reparata e Castrumcari. E, dopo la visita guidata...Volendo, ci si potrà fermare a pranzare nei Ristoranti e Bar del Territorio, passeggiare tra i banchi del Mercato Storico Rinascimentale e dell’Artigianato, visitare le Mostre allestite a Palazzo Pretorio (“Scacchi e Tarocchi. Cavalli, Cavalieri, Fanti, Dame, Regine, Re” e “Scacchi e Tarocchi. Contesa ermetica tra gioco e divinazione”), in attesa del suono delle campane che annunceranno l’inizio del Palio di Santa Reparata, alle ore 16.

Alle ore 16:00, al suono delle Campane, avrà luogo il suggestivo Corteo Storico. Oltre 300 Figuranti del Borgo Fiorentino e del Borgo Romano partiranno dai due rispettivi Castelli e raggiungeranno Piazza d’Armi, dove faranno da suggestiva cornice alla Cerimonia d’Insediamento del Commissario Granducale, che quest’anno sarà impersonato dal Sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole Francesco Billi, salutato dal rullo dei tamburi e dai giochi di bandiere del Gruppo “Sbandieratori, Musici e Uomini d’Arme di Terra del Sole” . E, finalmente, si entrerà nel vivo della Gara di Tiro alla Balestra: i Balestrieri del Borgo Fiorentino e del Borgo Romano si sfideranno all’ultima verretta, per aggiudicarsi il Palio di Santa Reparata. Duelli in arme e gare di tiro alla fune faranno da intermezzo. Alle 20. 30, in Piazza d'Armi, si terrà una singolare e originalissima performance teatrale dal titolo "Il mio regno per un cavallo" (Shakespeare, Riccardo III) a cura di Saul Gerevini e dell'attrice Roberta C. La Guardia del Collettivo Artistico dei Realisti Visionari su testi di opere shakespeariane evocativi dei temi delle mostre allestite a Palazzo Pretorio. L'intero evento artistico culturale è realizzato in partnership con Artingenio Museum di Francesco Corsi, Acca International e Galleria Ess&rrE di Roma. Possibilità di cenare in Piazza d’Armi.