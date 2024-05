Una visita per conoscere ed ammirare la Chiesa di Santa Maria dei Miracoli di Pianetto

Sabato 25 maggio, alle ore 16.00, lo storico dell'arte Marco Vallicelli condurrà una visita guidata alla Chiesa di Santa Maria dei Miracoli, via Borgo Pianetto 24, a conclusione del ciclo di appuntamenti "Antiche Pievi. A spasso per la Romagna", promosso dall'Associazione Culturale Antica Pieve presieduta da Claudio Guidi. Il luogo di culto dedicato a Santa Maria dei Miracoli si trova nel pieno centro abitato della frazione di Borgo Pianetto in Comune di Galeata.

Fu edificato nel 1497 dopo il miracolo che vide come protagonista una tavoletta raffigurante la Madonna e diversi Santi, che secondo la tradizione si animò e la Madonna versò lacrime dagli occhi e gocce di latte dal seno. Questa chiesa, nel corso della storia, si contrappose all’abbazia di Sant'Ellero che, nonostante la sua notorietà, risentiva della posizione decentrata. L'edificio, un vero tesoro architettonico e artistico, è in stile rinascimentale e al suo interno custodisce un tempietto costituito da colonne con capitelli corinzi e vi è un’unica navata dove, tutt’oggi, viene venerata la tavoletta del miracolo. Lungo le pareti laterali della chiesa ci sono diversi altari che conservano dipinti quali “La Visitazione” di Giovanni Stradano, una Deposizione di scuola vasariana, un affresco con Annunciazione e Santi e una tela di Matteo Confortini raffigurante l’Assunzione della Vergine. Al termine sarà possibile accedere a piccoli gruppi nella torre campanaria. Ai presenti sarà consegnato in omaggio il volume contenente le descrizioni dei luoghi di culto oggetto delle visite del ciclo "Antiche Pievi. A spasso per la Romagna - Sesta parte", che sono elaborate da Marco Vallicelli, accompagnate dalle fotografie delle chiese di Tiziana Catani e Dervis Castellucci e i testi storici di Marco Viroli e Gabriele Zelli.La partecipazione alla visita guidata è libera e non occorre prenotare. Per informazioni: Claudio Guidi: 3386462755. Al termine la Pro Loco di Pianetto e l'Associazione Culturale Teodorico offriranno ai presenti un aperitivo.