"Una vita da Powerman": spettacolo di raccolta fondi per l'alluvione all'Arena San Domenico

Durante un giro in centro, un uomo trova in libreria un testo sulla crescita personale e decide così di prenderlo alla lettera e di cambiare la sua vita per diventare un uomo di successo: riuscirà nel suo intento di trasformarsi in Powerman? Una produzione HAL 9000 APS, con Luca Maggiore e Beatrice Buffadini, testo di Luca Bollini per la regia di Luca Coralli. Appuntamento lunedì 17 luglio alle 21.00 al'Arena San Domenico di Forlì.



Per info e prenotazioni: SMS e Whatsapp: 335 8010600, E-mail: hal9000aps@pm.me

Intero: 10€. Ridotto (Under 16): 8€. Bambini sotto i 6 anni: gratis



L'incasso sarà devoluto in beneficenza alla raccolta fondi del Comune di Forlì per l'emergenza alluvione.