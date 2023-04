Una vita per l'arte: Benedetta Farneti celebra la chiusura della Galleria con un doppio evento

Benedetta Farneti, a completamento di un percorso di famiglia durato più generazioni, intende salutare la città di Forlì con un doppio evento culturale di grande respiro. Il primo momento, di carattere maggiormente istituzionale, è previsto per il pomeriggio di venerdì 5 maggio alle ore 16.30 nei locali di Via degli Orgogliosi 7/9, a Forlì dove, per l'occasione, saranno chiamati ad intervenire le autorità, i critici e gli amici che hanno affiancato la Galleria nel corso degli anni.

A seguire, sabato 6 maggio, in orario continuato dalle 10.30 alle 19.30, verrà invece organizzato un prezioso ritrovo per gli affezionati collezionisti che hanno partecipato con entusiasmo alle innumerevoli mostre allestite nel tempo dalla titolare. In particolare, Farneti, presenterà una raffinata antologia di opere, di cui alcune inedite e di forte interesse. Nella seconda giornata inoltre si approfondiranno, anche con ricordi ed aneddoti, le complesse personalità degli artisti trattati, a conferma del prestigio acquisito dalla Galleria durante la sua lunga attività quale punto di riferimento artistico, non solamente in ambito romagnolo.

L'esposizione rimarrà poi aperta in continuità fino a sabato 13 maggio, tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30. Successivamente nelle sole giornate di giovedì, venerdì e sabato, o su appuntamento ( 338 3949421) sino alla chiusura definitiva della Galleria, prevista nel mese di giugno 2023.