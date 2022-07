Undergound 2022: la disco music in piazza a Castrocaro

Torna Underground, venerdì 29 luglio 2022, la festa con la disco-music anni '70-'80-'90. I Dj del PopClub Staff suoneranno la musica per scatenarsi in compagnia sotto le stelle. Appuntamento alla Pista di Pattinaggio di Castrocaro Terme, su viale Marconi.

L'ingresso è gratuito. In caso di maltempo la festa è rimandata a sabato 30 luglio.



Il programma della serata:

Dalle 19.30 Stand Gastronomici by DEBRY 2.0

Animazione per tutti i bambini con La Croce Rossa

Alle 21.00 Sfilata di moda con Le Sarte Romagnole

dALLE 21.00, Esibizioni della scuola di ballo "Le Sirene Danzanti"

Alle 22.30,si comincia a ballare la dance music suonata dai Dj del PopClub Staff!