Undici artisti di varia provenienza regionale in mostra al Palazzo della Provincia: "Ripartiamo dai fiumi"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

L'Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche della Provincia Forlì-Cesena, organizza la prima mostra ambientalista “Ripartiamo dai Fiumi”, la cui inaugurazione si terrà giovedì 18 novembre alle ore 12.00, presso il Palazzo della Provincia FC.

Il leitmotiv di questa Esposizione Itinerante è il paesaggio acquatico, “prima e dopo”: inquinato, contaminato, attossicato, dall’ecosistema destabilizzato, letale per piante ed animali quello attuale; risanato , restituito alla sua primigenia purezza quello che guarda ad un urgente futuro prossimo. Questa è la presentazione dicotomica, esposta in coppie di opere, di ciascuno degli artisti espositori, che , attraverso un caleidoscopio di colori, di cui si compone la loro tavolozza policroma, ci mostrano la scarna, desolante e sconfortante realtà attuale, contrapposta alla ricomposizione emotiva di una rinnovata, rinata vita ideale della natura e del suo paesaggio fluviale. E dalla sinergia delle forze di undici artisti, uniti dal comune intento divulgativo per la difesa del pianeta, nasce un linguaggio pittorico, scultorio e fotografico più eloquente e potente della parola.

La mostra sarà visistabile fino al 3 dicembre dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17