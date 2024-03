Une cena dedicata agli amici a quattro zampe

Prezzo non disponibile

Cena a 4 zampe a Casa La Corte. Il 20 marzo, alle 20.30, sarà possibile partecipare ad una cena dedicata agli amici cani. La serata è promossa da BalúDefend e DILandDog che stanno creando una nuova realtà a Forlimpopoli che mette al centro il benessere consapevole del cane. Durante la cena si parlerà di come gestire i proprio amici cani per garantire il loro benessere ed essere tutti felici in famiglia.

Tutti i cani presenti riceveranno un omaggio. Casa La Corte ha deciso di donare parte dell’incasso all‘associazione Amici dei cani di Bagnolo ODV.