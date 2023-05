“Universi Di-Versi, la potenza della fragilità”: disabilità e diversità come potenzialità

Venerdì 19 maggio alle ore 21.00 presso alla Fabbrica delle Candele di Forlì verrà promossa la serata “Universi Di-Versi, la potenza della fragilità” il cui relatore principale sarà Guido Marangoni, scrittore, attore, insegnante e papà di Anna, bimba con la sindrome di Down diventata presto la «buona notizia». «La disabilità, come la diversità, è un potentissimo strumento per mettere in evidenza dinamiche altrimenti quasi invisibili nel rumore della “normalità”.».

A partire dall’esperienza dell’ospite l’obiettivo della serata è scoprire che la disabilità e la diversità sono lenti di ingrandimento per mettere in evidenza dinamiche che ci riguardano tutti e che possono diventare potenzialità nella vita di ciascuno; che generare, incontrare o toccare diversità può anche migliorare la qualità della vita se condivisa con l’altro e se ci si focalizza sulla scoperta di persone e non di cose. Stando bene alla larga dal buonismo la serata sarà arricchita da un dialogo a più voci, entrando nel vivo anche delle esperienze che appartengono al territorio di Forlì e dintorni e che sono esempi nella nostra realtà.

L’incontro è promosso da più attori quali Azione Cattolica, Caritas, Comunione e Liberazione, Confcooperative Romagna e Domus Coop; segno dell’alleanza che prosegue caratterizzata dall'hashtag #aedificare: costruire e prendersi cura. Soggetti diversi che volutamente si sono messi insieme per costruire un’alleanza che ha il desiderio di innescare con più forza ed efficacia processi virtuosi a servizio della comunità, per sviluppare e accrescere un dialogo concreto tramite costruzione di ponti nell’interesse del bene comune.

Oltre a Guido Marangoni ci sranno le esperienze a confronto di Cristina Gallinucci, Cooperativa Sociale Asso, Maurizia Squarzi, Fondazione Caffè Salato, Fabio Bertozzi, La Mongolfiera Onlus, Elena Rossi, moglie di Stefano Garavini. Conduce Edoardo Russo, presidente diocesano di Azione Cattolica. Convegno patrocinato dal Comune di Forlì - Assessorato alle Politiche Giovanili.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Guido Marangoni è nato e vive a Padova, è ingegnere informatico, nel 2015 ha aperto la pagine Facebook "Buona notizie secondo Anna", in cui ha scelto di sorridere dei luoghi comuni sulla sindrome di Down, per suggerire un rapporto più positivo e costruttivo con la disabilità, mettendo sempre al primo posto la persona. Ha una rubrica sull'inserto settimanale Buone Notizie del Corriere della Sera. Insegna Informatica all'Università di Padova e tiene conferenze sui temi della diversità e dell'inclusione in scuole, università e aziende. Ha pubblicato Anna che sorride alla pioggia (premio Selezione Bancarella 2018), Come stelle portate dal vento e Universi Di-Versi che sarà acquistabile la sera dell’evento