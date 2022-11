Uno dei più grandi personaggi tragici della cultura popolare contemporanea sul palco del Testori con "The Jokerman"

intero € 16, ridotto (under 25, over 65, cral e convenzioni) € 12. Ridottissimo (studenti scuola secondaria e università) € 10. Gruppi (almeno 15 persone) € 8

Sabato 12 novembre, alle 20:30, inizia la stagione di prosa del Testori con un allestimento inedito ispirato alla figura del Joker. Dopo il debutto estivo in Prima Nazionale al Teatro Alfieri per Asti Teatro, e le prime repliche al Teatro Fontana di Milano, arriva in prima regionale al Teatro Testori di Forlì l’ultima produzione targata Elsinor e firmata da Michele Maccagno – qui anche interprete - e Francesco M. Asselta. "The Jokerman" racconta uno dei più grandi personaggi tragici della cultura popolare contemporanea rivive in un monologo inedito in cui il mito si fonde ad una storia di ordinaria quotidianità.

Una notte. Un uomo vestito da Joker, reduce da una festa in maschera, esce a prendere una boccata d’aria. Osserva la città muoversi nella notte. Sente amaramente il peso e la stretta del vivere nel presente. E allora tra riflessioni e aneddoti, sogno e realtà, tenterà di costruire un'azione “assoluta”, un atto che possa ribaltare l’ordine sociale. Ma tutto finirà in niente, in un effetto puramente comico.

Da lì, l’amara presa di coscienza che nulla può accadere davvero, nulla può essere scosso, che l’ordine sociale procede senza sosta e fagocita ogni nostra azione. E allora la maschera di Joker, mitologico eroe del caos, resta solo una fantasia, un’utopia realizzabile esclusivamente nella storia dei fumetti e del cinema.

Nato dalla penna di Bob Kane, Bill Finger e Jerry Robinson nel 1940, questo pagliaccio malefico, anarchico e psicopatico è diventato in poco tempo uno dei supercriminali più presenti nell’immaginario comune, grazie anche ai diversi film costruiti proprio attorno alla figura dell'antagonista per antonomasia: registi come Romero, Tim Burton e Todd Phillips si sono lasciati sedurre da un personaggio così perturbante, enigmatico e imprevedibile offrendo al pubblico diversi punti di osservazione. Questo allestimento nasce dalle stesse intenzioni, ovvero dal desiderio di sfruttare la maschera del Joker per affrontare la questione del male: uno sguardo sull’abisso della natura umana e sui suoi meccanismi sociali; uno scavo per così dire archeologico alla scoperta di ciò che si cela dietro quel ghigno rosso sangue, potente e simbolico detentore della forza ancestrale di antiche feste e maschere.

Informazioni

Biglietti: intero € 16, ridotto (under 25, over 65, cral e convenzioni) € 12. Ridottissimo (studenti scuola secondaria e università) € 10. Gruppi (almeno 15 persone) € 8

Abbonamenti: intero € 72, ridotto € 60. Carnet scuole superiori* (4 spettacoli) € 20

Info e prenotazioni allo 0543.722456 o progetti.teatrotestori@elsinor.net; prevendita su Vivaticket.