Uno spettacolo comico con pupazzi e marionette: Piazza Garibaldi ospiterà "Crazy Animals"

Martedì, alle 21,15, Piazza Garibaldi ospiterà "Crazy Animals", uno spettacolo comico fatto con pupazzi e marionette a filo dove si passa da struzzi ballerini a galli canterini da scoiattoli impazziti a cigni danzanti da scimmie innamorate a papere lanciate da una catapulta... Andrea Fedi, in arte Katastrofa Clown nasce in un freddo dicembre a Livorno. Dopo aver passato i primi anni della sua vita a capire quello che avrebbe voluto fare da grande, si rende conto che grande non sarebbe mai diventato e ricomincia a giocare con quelle cose semplici di un tempo che oggi nell'era della tecnologia sono finite nello scantinato, credendo che con la fantasia anche un semplice calzino, una sedia, una boccetta di bolle di sapone, un palloncino possano creare un mondo pieno di divertimento ed allegria da cui poter far nascere uno spettacolo. Katastrofa ha presentato i suoi spettacoli in oltre 20 Paesi nel mondo lavorando come artista per l'ambasciata Italiana di Minsk e per i giochi olimpici europei