"Unpaved Roads": in bici nel Parco delle Foreste Casentinesi

Unpaved Roads è un evento non competitivo che si terrà il 23 e 24 settembre nel Parco delle Foreste Casentinesi: sono previsti due percorsi, pianificati proprio per sfruttare a pieno tutte le potenzialità di una bicicletta gravel. Percorso Lungo: 64 km, 1800 metri di dislivello, 60% strade bianche, 5 ore tempo stimato di percorrenza. Percorso Corto: 42 km, 1100 metri di dislivello, 46% strade bianche, 4 ore tempo stimato di percorrenza.

La partenza di gruppo sarà da Santa Sofia e si potrà decidere lungo la strada se proseguire sul percorso lungo oppure prendere il percorso corto. Durante il percorso lungo sono previsti due ristori, mentre in quello corto uno, più naturalmente il ristoro finale per tutti i partecipanti. In un’ottica di condivisione e di amicizia, Unpaved Roads è strutturata su una “formula weekend“: l’arrivo è previsto sabato 23 settembre, con la registrazione degli iscritti e il ritiro del pacco evento. Ci sarà anche un aperitivo di benvenuto e la possibilità di fare un giro in bici “di riscaldamento” grazie a una traccia bonus data dall’organizzazione.

Domenica 24 settembre è il giorno dell’evento vero e proprio e infatti se qualcuno è impossibilitato a venire dal sabato può tranquillamente presentarsi la domenica mattina senza alcun problema. https://www.unpavedroads.cc/product/foreste-casentinesi/