'Urban Nature', la natura in città: una giornata intera dedicata a spettacoli, laboratori e musica con Vince Vallicelli

'Urban Nature' è un’iniziativa del WWF per sensibilizzare l’opinione pubblica al valore della natura in città, allo scopo di migliorare il benessere e la qualità della vita derivanti dall’ arricchimento ecologico, estetico e culturale del verde nel tessuto urbano in cui la popolazione risiede, si muove e lavora.

A tale scopo WWF Forlì-Cesena organizza per domenica 10 ottobre prossimo alcuni eventi cui potranno partecipare tutti. L’ iniziativa si svilupperà sia al mattino (ore 10-12) in un’area verde della zona Portici di Forlì ed in una della zona Lungo Savio a Cesena, sia al pomeriggio, solo a Forlì, nell’ area ex Limonetti di via dell’Appennino ( primo imbocco a dx dopo la rotonda che porta a Vecchiazzano ), a suo tempo confiscata per usura e poi assegnata al Comune di Forlì e data in gestione a For-B in collaborazione con la rete di associazioni della legalità.

Nel corso della mattina saranno messe a dimora dai bambini, accompagnati dai genitori, alcune piantine officinali, amiche degli impollinatori, i cui semi sono stati a loro consegnati alcune settimane fa, perchè con la loro azione di cura potessero prepararne il trapianto dei germogli . Nel pomeriggio (ore 15-19) nell’ area ex Limonetti si terranno alcuni spettacoli ed intrattenimenti di tipo musicale, manualistico, naturalistico e narrativo che coinvolgeranno piccoli e grandi.

Parteciperanno le associazioni Via Terrea per accompagnare i partecipanti in una camminata alla scoperta della biodiversità della zona e per coinvolgerli in attività di disegno e pittura con pigmenti naturali; Fantariciclando per un laboratorio con materiale di riciclo a scopo di realizzazione di oggetti vari a scopo ludico; Il Parco dei Ragazzi per raccontare storie , poesie e filastrocche dei libri per ragazzi; Patriarchi della Natura per far conoscere i giganti verdi, Alberi sopravvissuti nei secoli e millenni; 'Bagni di gong al tramonto' col musicista Vince Vallicelli per ascoltare i suoni della natura accompagnati da quelli del gong; ed infine l’Azienda Agricola energia dai Fiori per presentare il Mondo delle Api. Sarà predisposta anche una merenda dall’ Ass.ne Fuori Misura Social Food. S

In caso di continuazione del maltempo gli eventi saranno rinviati a data da destinarsi. Per le comunicazion consultare facebook.com/wwfforlicesena