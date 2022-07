"Valentina vuole" apre il ciclo teatrale per famiglie all'Arena Hesperia

In continuità con la proposta invernale di “A Teatro in Famiglia”, la fortunata rassegna di spettacoli per ragazzi del Dragoni, il Comune di Meldola e Accademia Perduta-Romagna Teatri propongono, anche per l’estate 2022, nello spazio dell’Arena Hesperia, tre appuntamenti a ingresso gratuito per tutti i bambini, i ragazzi e le famiglie della città.

Si parte venerdì 15 luglio alle 21.15 con "Valentina vuole" della giovane formazione "Progetto gg", uno spettacolo di teatro di figura, di narrazione e d’oggetti. È la storia di una bambina. Una bambina che ha tutto. Vive in un posto sicuro, dove non manca niente. Ma è sempre arrabbiata e urla, urla sempre, perché tutto vuole sempre di più. Valentina Vuole. Forse le manca qualcosa. Ma cosa non sa. E i grandi? Sembrano non capire. A volte la cosa più importante è anche la più difficile da vedere e da trovare. E per farlo Valentina dovrà cercare nel mondo, perché è lì che bisogna andare per diventare grandi.

Venerdì 22 luglio alle 21.15 sarà la volta di "Re tutto cancella" della compagnia "Teatro Perdavvero": la storia di un principe bambino che non aveva alcuna voglia di andare a scuola. Numeri, note, lettere e figure per lui eran solo seccature, perché troppo difficili e complicate. Le odiava proprio con rancore e promise vendetta dal profondo del suo cuore. Promise che se grande fosse diventato, tutte le scritte avrebbe mangiato. In questo spettacolo realtà e fantasia si fondono insieme, per dare vita ad una favola che conduce gli spettatori attraverso l’universo delle lettere, dei numeri, delle figure e delle note.

Venerdì 29 luglio alle 21.15 Danilo Conti della compagnia "TCP Tanti Cosi Progetti" chiuderà la rassegna con "La gallinella rossa", spettacolo ambientato in una fattoria dove vivono tanti animali, tra cui un’intraprendente gallinella che sprona tutti gli altri a lavorare tutti insieme! Perché con la collaborazione, l’amicizia, l’unione delle forze si può superare ogni difficoltà e raggiungere qualsiasi risultato.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito. In caso di maltempo gli spettacoli si terranno al Teatro Dragoni. Info: 0543 26355 – www.accademiaperduta.it