'Maleducazione' alla Fabbrica delle candele con Valeria Pusceddu

Femminista e procrastinatrice cronica, Valeria Pusceddu sarà la prossima protagonista della rassegna dedicata alla stand up comedy della Fabbrica delle Candele di Forlì.

'Maleducazione' il titolo del suo one woman show in scena domenica 8 agosto alle ore 21.15, in cui la Pusceddu, con uno stile scanzonato e satirico, parla di disparità di genere, bagni occupati, equivoci nelle sale d’attesa e fallimenti. Il viaggio catartico nella vita di una giovane donna che accetta con ironia la sua ingenuità e impara a convertirla in un “super potere”!



Biglietti: 12 euro (posto unico); gratuità per under 14.

Nella sera di spettacolo, la biglietteria alla Fabbrica delle Candele aprirà alle ore 20.15.

Vendita on-line: Vivaticket.

In caso di maltempo, lo spettacolo andrà in scena al Teatro Il Piccolo.

Info: teatrodiegofabbri@accademiaperduta.it – www.accademiaperduta.it



