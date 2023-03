“Valutare per dare valore”: secondo appuntamento formativo al Liceo Canova

“Valutare per dare valore”, il corso di formazione ideato e promosso dal Liceo Artistico e Musicale Antonio Canova di Forlì, ha riscosso l’attenzione di numerosi docenti che hanno scelto di frequentarlo per inserire l’esperienza nel proprio portfolio professionale. Nonostante i posti disponibili siano esauriti in poco tempo, il Liceo Canova ha permesso a molti interessati di seguire come uditori il primo appuntamento del 17 febbraio scorso con il prof. Roberto Ricci, presidente dell’Invalsi.

Proprio tra qualche giorno, venerdì 3 marzo, ci sarà il secondo appuntamento formativo con Valentina Grion, professoressa associata di Pedagogia sperimentale all'Università di Padova. Anche in questa occasione sarà possibile partecipare in qualità di uditori, in presenza, alle 15:00 presso l’aula magna del Liceo Canova di Forlì in viale Salinatore 17. L’obiettivo del corso di formazione è offrire delle strategie che permettano di valorizzare il lavoro dei discenti in modo efficace per favorire il miglioramento, supportare l’autostima, immaginare futuro. In particolare l’incontro con la prof.ssa Grion che ha come titolo “Dal voto alla valutazione per l'apprendimento”, tratterà i principali campi di ricerca della professoressa quali la valutazione degli apprendimenti nei contesti educativi, la valutazione fra pari e la valutazione sostenibile.