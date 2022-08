Venerdì d’estate a Bertinoro con degustazioni e musica dal vivo con il duo Soul Mundo

Il 12 agosto nuovo appuntamento con i “Venerdì d’estate” in piazza della Libertà, a Bertinoro. Come di consueto si comincia alle 19 con i sapori e i profumi del territorio: ai banchi d’assaggio ci saranno i vini delle cantine di Bertinoro proposti dai sommelier di AIS Romagna, l'olio extravergine bio delle aziende Nardini Loretta e Monti e le proposte gastronomiche della Rimbomba.

Dalle 21 al via la musica live con il duo Soul Mundo, composto da Marty Frida (voce e percussioni) e Frank Cilio (chitarra). L’angolo dedicato all’arte, sotto il loggiato comunale, proporrà le opere di tre artisti emergenti: Chiara Valmori, Simone Casadei, Eleonora Baiardi. Dalle 19 alle 24 sarà attivo un servizio di bus navetta gratuito per il centro storico dai parcheggi di via Allende e via Badia.

Info sul sito www.visitbertinoro.it