Venerdì di Venere al Museo Archeologico di Forlimpopoli: visita degustazione nell'antica Roma

Indirizzo non disponibile

Venerdì di Venere al Museo Archeologico Forlimpopoli, un viaggio nel tempo per scoprire il mondo femminile nell'Antica Roma, degustando un menù del I secolo D.C. Attraverso una visita guidata si potrà scoprire come la cultura ed il cibo si intrecciano con le storie di donne potenti e influenti. A seguire la degustazione a cura di Arkeogustus prevede uova in salsa elixa, libum di Catone con legumi, dulcia domestica e vino mulsum.

L’evento è per venerdì 29 marzo alle ore 18.30. Biglietti disponibili online, visita più aperitivo: intero €18, ridotto (6-12 anni) €12.

Info: 3371180314; maf@comune.forlimpopoli.fc.it