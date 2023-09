Ultimo appuntamento in centro con i Venerdì divini

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 29/09/2023 al 29/09/2023 solo domani Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Ultimo appuntamento nel cuore del centro storico di Forlì con i "Venerdì Divini". Commercianti e pubblici esercizi del centro storico propongono degustazione di vini, negozi aperti, artisti, presentazione di libri, musica:cultura a 360 gradi. L’iniziativa proposta, quest’anno alla sua terza edizione, vede la partecipazione di un numero sempre più alto di locali e negozi aderenti che desiderano offrire nel mese di settembre ancora una iniziativa per vivere e godere, al termine delle ferie, il rientro in città con una serata in centro.

Nelle attività che aderiscono è possibile raccogliere un bollino per ogni degustazione di vino (5 euro) o acquisto minimo nei negozi (10 euro) e, compilando la cartolina, che sarà consegnata, si riceverà un gadget in omaggio. Venerdì 29 settembre il tema della serata sarà a sorpresa.

Nell’ambito della rassegna Fedifo Shop and Lab, di Federica Siboni, in via Edmondo de Amicis 8/10 (contiguo a Piazza delle erbe), ospita alle ore 20,30 di venerdì 29 settembre, lo scrittore Paolo Petrocelli, che presenterà il suo romanzo “Io e il generale”, vincitore del Premio Speciale nella 7^ Edizione del “Concorso Internazionale di Poesia e Narrativa – percorsi letterari del Golfo dei poeti”, Lerici 2022. romanzo.