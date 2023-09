Al via i "Venerdì Divini" in centro storico: degustazioni, ma anche shopping e musica

Si accendono nel cuore del centro storico di Forlì i "Venerdì Divini". Quattro serate durante le quali, otre alle degustazioni di vini, verranno coinvolte anche le attività commerciali del centro e non mancheranno eventi di musica, spettacoli e altro ancora. Nelle attività che aderiscono è possibile raccogliere un bollino per ogni degustazione di vino (5 euro) o acquisto minimo nei negozi (10 euro) e, compilando la cartolina, che sarà consegnata, si riceverà un gadget in omaggio. La serata dell'8 avrà come tema il Territorio, quella del 15 sarà dedicata ai Bianchi, quella del 22 ai Rossi, mentre venerdì 29 avrà come tema la Sorpresa. Aderiscono Ferri&Menta, Roomcinquesei, La Botteghina del Libro, Artefatti Barbara Spazzoli Arte, Colofònia Restauri, Equamente - Altromercato Forlì, Ale Due Uomo, Paprika Calzature, Jumper Shoes, Treossi Abbigliamento, Regina Forlì, Huarò, Civico12 Cartoleria Raffoni, MaraPunto Abbigliamento Donna, Allacciaeslaccia, La bottega alchemica del Bistrò, La Baita del Buongustaio, Borgo Cotogni, Caffè dei Cors, E.venti Caffè, Tabaccheria BarOttica, Zivico4, Il cordi,ìale e generi di conforto e Sirtaki Cucina e Bottega Greca