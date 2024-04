Vent'anni dell'Ospedale Morgagni-Pierantoni: una passeggiata in città per raccontare la storia di medici e dottori

In occasione delle celebrazioni dei primi vent’anni dell’Ospedale “Morgagni-Pierantoni” il progetto LeMappine organizza una passeggiata alla scoperta di fatti e misfatti di coloro che sono stati i luminari della scienza medica forlivese, italica e mondiale, per raccontare la storia di medici, dottori e anche di qualche ciarlatano. L’appuntamento, patrocinato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Forlì, è per sabato 6 aprile, con ritrovo e partenza alle ore 10:00 davanti a San Mercuriale. La passeggiata sarà condotta da Daniela Goldoni e Gabriele Zelli.

L'iniziativa consentirà di effettuare un excursus storico a partire dalle Compagnie dei Battuti, passando attraverso Caterina Sforza, Girolamo Mercuriali e Giovanni Battista Morgagni, lambendo la vita e le opere di altri importantissimi personaggi tra cui Pellegrino Laziosi, Jacopo della Torre, Maurizio Bufalini, Camillo Versari, Giorgio Regnoli, Sante Solieri, Augusto Rotondi “Zambutèn”, nonché ricordare figure di medici recentemente scomparsi.

Partecipazione libera. È gradita conferma via Whatsapp 3405611467 (Clara).