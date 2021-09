Ritorna Vernice Art Fair: l'arte non si arrende al Covid e dà appuntamento dal 17 al 19 settembre in fiera

Vernice art fair riparte alla grande e apre la stagione fieristica di Romagna Fiere. Vernice art fair, XVIII edizione, si terrà infatti dal 17 al 19 settembre presso la Fiera di Forlì e andrà ad aprire la nuova stagione fieristica di Romagna Fiere, posizionandosi come la prima manifestazione in calendario. Un volano di diffusione di un fertile tessuto di creatività, che di anno in anno, attraverso l’incontro e l’acquisto, conferma e rafforza la sua presenza e la sua funzione. In questa edizione sono oltre 600 i nomi di autori che si possono trovare in fiera, per soddisfare le esigenze di un pubblico vasto ed eterogeneo, unitamente ad una sempre vasta ed esaustiva panoramica di eventi collaterali.

Tra gli appuntamenti da non perdere sabato alle ore 16 Alessio Atzeni, artista e docente d’arte, nonché consulente per emittenti televisive, presenterà il suo volume “Arte del Risveglio” Come scoprire i codici segreti nascosti nell’arte e diventare maestri di se stessi. Il libro propone un modo nuovo di affrontare l’arte e la vita e ci guida alla scoperta di messaggi segreti che sono stati da sempre davanti ai nostri occhi. Per celebrare la ripresa dell’attività fieristica e come buon auspicio il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini ha accolto con entusiasmo l’invito ad inaugurare la manifestazione venerdì alle ore 17,30 che andrà ad aprire il corposo calendario fieristico della Fiera di Forlì.

Concorso “Coinè per l’Arte” – 18ª edizione

Ormai affermato è il concorso nazionale “Coinè per l’Arte”, dedicato a pittura, scultura, fotografia, promosso proprio da Romagna Fiere e che sin dalla sua prima edizione accompagna Vernice art fair. Il concorso è gratuito e riservato agli artisti presenti alla rassegna con un proprio spazio. Il vincitore riceverà un premio consistente in uno stand da 32 metri quadrati preallestito per la 19ª edizione, 2 pagine in catalogo, un riconoscimento di € 1.000 e la pubblicazione dell’opera selezionata sulla copertina del catalogo 2022. Secondo e terzo classificato, per le opere giudicate di maggior originalità tematica o esecutiva, avranno uno stand da 16 metri quadrati preallestito, una pagina in catalogo e la pubblicazione dell’opera sulla copertina del catalogo 2022. Sarà altresì attribuito dai giornalisti presenti alla manifestazione, un ulteriore riconoscimento anch’esso diventato una piacevole tradizione: il Premio della Stampa. Nell’edizione 2019 il primo premio è stato assegnato a Tetsuji Endo, giapponese trapiantato in Italia dal 2007, con l’opera Analessi d’argento. Al secondo posto si è classificato invece il romano Gene Pompa con l’opera Lucus, il bosco sacro, ad ex aequo con l’imolese Elena Modelli con la sua opera in ceramica. Il terzo premio è andato invece al turco Serdal Kesgin con l’opera Folding consumption series. Per quanto riguarda il Premio della Stampa a fregiarsene il reatino Federico Pisciotta con l’opera Without religion. Domenica 19 alle ore 18,00 verranno proclamati i vincitori del XVIII CONCORSO COINE’ PER L’ARTE. Quattroxquattro.com: Oscar Dominguez propone 4 talenti

Tradizione e novità si miscelano in questa 18ª edizione in un evento ormai consolidato quale lo spazio “Quattroxquattro.com”: un’area studiata e curata da Oscar Dominguez, apprezzato artista argentino ma ormai faentino d’adozione, che valorizza nella loro unicità le opere realizzate da quattro artisti che nei tre giorni di Vernice art fair vengono ospitate in quattro spazi tra loro interconnessi. Sedicesima edizione per un momento d’incontro che sa offrire ogni anno spunti differenti e ricerche di grande stimolo intellettuale capaci di stupire. Quest’anno saranno proposte le opere di Melissa Barbanti, Luca Benini, Luca Costa e Tommaso Silvestroni.

Ignazio Fresu torna con “Io nel pensier mi fingo”

Reca il titolo “Io nel pensier mi fingo” l’installazione, proposta a Vernice art fair dallo scultore cagliaritano Ignazio Fresu che da anni collabora con la manifestazione forlivese dandole lustro. L’opera è composta da una ventina di contenitori realizzati in cartone, granulati di pieta e acqua, e alcune centinaia di barchette in resina epossidica e trae spunto da L’infinito, una delle più belle poesie di Giacomo Leopardi. Il poeta si finge nel suo Infinito, La capacità creativa prende spunto dal limite e dalla separazione: la siepe esclude lo sguardo dell’ultimo orizzonte. La barriera, l’ostacolo è spunto creativo, sedendo e mirando, si finge nel pensiero spazi interminati, sovrumani silenzi, profondissima quiete.

EuroExpoArt rinnova la sua presenza a Forlì

Gradito ritorno è anche quello dell’evento “EuroExpoArt” curato da Giorgio Bertozzi e Ferdan Yusufi che porterà a Forlì artisti internazionali, con l’intento di promuovere e valorizzare artisti di talento e offrire loro un’ampia scena espositiva. Alla manifestazione prenderanno parte circa 220 artisti provenienti da: Francia, Stati Uniti, Canada, Olanda, Messico, Qatar, Iran, Turchia e Italia.

Tra i partecipanti vanno di sicuro segnalati Costantino Baldino, il primo in Italia e nel mondo ad aver dipinto su denim, Michele Cossyro che con le sue innovative intuizioni ha suggestionato e influenzato il lavoro di artisti come Michelangelo Pistoletto, e da non perdere di sicuro lo stand dedicato alla videoart dell’artista turca Nilufer Tokay. Inoltre a testimoniare il fatto che le stagioni dell’arte non si fermano nonostante tutte le possibili crisi, il critico d’arte Maurizio Vitiello terrà una conferenza domenica 19 alle 10,30 sul tema: Irrinunciabilità dell’arte, presentando il volume “La casa nel Parco – Un giorno tra Il Museo e il Real Bosco di Capodimonte” e “Ars sine tempore” di Enzo Le Pera.

Ciao Dante!

A cura dell’Associazione culturale Menocchio in collaborazione con lo studio Graffio3, nelle figure dei Maestri Claudio Irmi, Giampiero Maldini e Luciano Medri. A celebrare i 700 anni dalla morte di Dante ecco poi l’evento espositivo “Ciao Dante” a cura dell’Associazione culturale Menocchio in collaborazione con lo studio Graffio3, nelle figure dei Maestri Claudio Irmi, Giampiero Maldini e Luciano Medri col patrocinio dei Comuni di Cervia, Forlì, Ravenna, dell’Ufficio Scolastico Regionale, della regione Emilia Romagna, riservato agli alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado dei Comuni e delle Province patrocinanti e ai singoli alunni invitati dall’associazione e provenienti da altri comuni. Poeta, scrittore e uomo politico, Dante è considerato il padre della lingua italiana e con questa iniziativa si vuole ricordarlo e a omaggiarlo con un disegno eseguito dai giovanissimi talenti. L’obiettivo è quello di avvicinare gli alunni a questa grandissima figura e stimolare la loro creatività presentando un elaborato che prendendo spunto dai suoi scritti o dalla sua vita, lo ricordi. Agli studenti che si recheranno in fiera con un lavoro dedicato sarà data la possibilità di entrare gratuitamente alla manifestazione insieme ad un accompagnatore. Inoltre il proprio lavoro artistico, verrà esposto nello stand dedicato e visibile al grande pubblico. Lo studente a testimonianza del suo intervento all’evento, riceverà infine una pergamena di partecipazione per la sua prima mostra collettiva in una fiera di settore. L’evento “Ciao Dante” si svolge in collaborazione con: Regione Emilia Romagna, Amministrazione Comunale della Città di Cervia, Amministrazione Comunale della Città di Forlì, Amministrazione Comunale della Città di Ravenna, Romagna Fiere Forlì, UNICEF Comitato provinciale Forlì - Cesena Associazione Francesca Fontana, Cervia Volante.

Tempo liquido - Nel tunnel luminoso del coma

A cura di Intamoart - Barbara Taglioni – Moreno Diana. Diana e Taglioni sono una coppia di artisti che vive e lavora a Forlì che da anni ha dato vita a un sodalizio chiamato Intamoart. Gli artisti si sono profondamente interrogati sulle suggestioni ascoltate dal racconto delle persone che, uscite dal coma, hanno parlato di visioni e sensazioni profonde che, seppur nella drammaticità del momento, una volta risvegliati, li hanno accompagnati verso una vita diversa da quella vissuta precedentemente. Il tutto nel rispetto di un momento drammatico che non vuole essere né esibito né esposto come spettacolo, ma solo proposto come riflessione rivolta ad un momento particolare che, nel positivo epilogo del risveglio, può essere in grado di dare a certe vite, nuove speranze e nuove occasioni per essere vissute. I protagonisti dell’arte di Diana e Taglioni sono gli esseri umani nelle loro molteplici sfaccettature che vengono rappresentati nei loro progetti attraverso contaminazioni della fotografia spesso corredate da installazioni. I temi che li interessano sono rivolti alle fatiche, ai malesseri e alle tragedie della società contemporanea che loro vogliono sempre connotare con risvolti positivi e fiduciosi. Un altro momento fondamentale della loro vita sono i viaggi avventurosi e i trekking in giro per il mondo, che raccontano e documentano con parole e fotografie intense di reportage

Lumachine in viaggio - Installazione di Vittorio Valente

L’artista ha iniziato la sua carriera artistica nel 1987. Maestro nell’utilizzo del silicone, nell’arco di più di vent’anni ha sperimentato la duttilità di questo materiale, apparentemente statico da cui ha ottenuto forme e pigmentazioni assolutamente nuove. Nel 1993 è stato tra i fondatori con Omar Ronda e Tommaso Trini del movimento Cracking Art. Le sue opere esigono un approccio multisensoriale. Cammina... cammina... Striscia... striscia... hanno viaggiato in tutta Italia e in tutta Europa e la loro strada le porta ora dritte a Vernice art fair dove arriveranno venerdì 17 settembre. Sono le lumachine in viaggio di Vittorio Valente - Dermascheletri e si potranno ammirare in una esposizione esclusiva durante la mostra-mercato d'arte contemporanea che si svolgerà alla Fiera di Forlì. Cosa sono e cosa rappresentano le coloratissime lumachine di silicone di Valente? Sono un simbolo, la trasfigurazione dell'artista e del suo percorso che unisce chi crea l'opera e chi ne entra in possesso e, attraverso questa, viaggia nello spazio e nel tempo. Lentamente, ma inesorabilmente. Arrivando ovunque. Una metafora dell'arte e della storia. Un continuo e incessante movimento di persone e idee. Impossibile da arrestare.

“Anime senza voce”: l’arte contro gli abusi minorili

Vernice art fair come sua tradizione e “missione” pone grande attenzione alle tematiche sociali e sposa cause importanti. Lo farà anche in questa 18ª edizione ospitando lo stand dell’associazione Anime senza voce. Si tratta di una Onlus dedita ad unire il mondo dell’arte con la tematica dell’abuso minorile. Con l’obbiettivo, di diffondere i messaggi di coloro che hanno subito abusi nell’età dell’innocenza, verrà allestita una mostra che ospiterà in fiera a Forlì artisti nazionali e internazionali. Ogni opera d’arte è strettamente legata alle parole delle giovani vittime di abusi. Parole “senza voce” in quanto chi subisce violenze, vive e sopporta in silenzio e solo in età adulta, dopo anni trascorsi nel dolore e nell’umiliazione, trova la forza di confidarle e denunciarle. Tutte le opere presenti allo stand di Anime Senza Voce si riferiscono sempre ad una “testimonianza vera” o una storia che viene raccontata e interpretata da un artista secondo la sua sensibilità, che se ne fa carico con un linguaggio che il più delle volte risulta come un urlo in faccia, messaggi diretti che arrivano come mazzate che trapassano come una lama e non possono lasciare indifferenti. Domenica 19 settembre alle ore 16:00 allo stand 114 si terrà la Live Performance “A Me n (in verità)” dell’artista Antonella Turci (Schizophrenic Art).