Online i 4 cortometraggi di "Very shorts. La possibilità di un'isola"

Il 19 e il 26 novembre e il 3 e il 10 dicembre alle ore 21.00 saranno disponibili in prima visione su Youtube i quattro episodi di "Very shorts. La possibilità di un'isola", progetto ideato da Marco Lorenzi ed Eleonora Diana e pensato esclusivamente per la fruizione in video.

Very shorts andrà in onda a puntate sul canale YouTube di Elsinor Centro di Produzione Teatrale / Teatro Testori nell'ottica di offrire comunque una valida proposta culturale e artistica anche durante il periodo di chiusura dei teatri. Dopo il Macbeth online di Michele Sinisi, Elsinor continua il suo percorso di esplorazione del mondo virtuale, sfruttando al massimo le potenzialità della cinepresa.

Il progetto ruota attorno a quattro cortometraggi che coinvolgono altrettanti drammaturghi: Francesca Garolla, Magdalena Barile, Caterina Filograno (e il collettivo La Tacchineria), Stefano Braschi. Le loro drammaturgie sono il frutto di un lavoro estremamente libero sul tema del "rapporto tra indoor e outdoor" e sul claim preso in prestito al romanzo di Michel Houellebecq "La possibilità di un'isola" per creare quattro racconti che evocano un luogo ideale capace di contrapporsi alle zone rosse tristemente vissute in questi ultimi mesi.

"Tre autrici e un autore, - racconta Marco Lorenzi - quattro script diversi, quattro attori, un regista e una videomaker sfidano il tempo nel tentativo di girare in una settimana quattro diverse creazioni video. Si tratta di quattro cortometraggi che partono da una domanda comune: "come viviamo oggi il rapporto tra outdoor e indoor, tra dentro e fuori, tra spazi aperti e spazi chiusi? E questo non vale solo per quanto riguarda una definizione banalmente "architettonica", ma un orizzonte più ampio, che ha a che fare con la nostra capacità di andare "fuori di noi", oltre noi, oggi, dopo l'esperienza che abbiamo vissuto pochi mesi fa e che continua ad aleggiare sopra le nostre teste. Very Shorts parte dal pensiero che in un momento come questo, noi artisti, non possiamo smettere di fare domande al mondo che ci circonda. E anche se il nostro abituale strumento per porle - ovvero il teatro - non può essere usato (speriamo ancora per poco) come siamo abituati, non possiamo smettere di interrogare e provocare domande. Allora è il momento di usare e sperimentare altri strumenti e altri canali artistici. A costo di sbagliare, di rischiare e farsi male, a costo di perdere la strada. Abbiamo attraversato le macerie di un teatro che guarda il suo futuro, le strade di una città che vuole gettarsi alle spalle mesi difficili, abbiamo attraversato stanze intime fino ad arrivare a un lago e a un orizzonte che ha bagnato i nostri occhi. Felici di poter respirare a pieni polmoni la nostra possibilità di un'isola".