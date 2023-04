A Portico di Romagna la tradizionale "Processione del Cristo morto": tra i figuranti anche soldati a cavallo

Indirizzo non disponibile

Anche quest’anno a Portico di Romagna si svolgerà la tradizionale e suggestiva "Processione del Cristo morto". La rappresentazione si terrà venerdì alle 21.La partenza sarà dalla Chiesa Santa Maria in Girone, attraverserà tutto il paese e lungo il percorso saranno rappresentate varie stazioni molto suggestive. Si concluderà nella Chiesa della Madonna del Sangue. Il Borgo Medioevale sarà illuminato dalle torce per accompagnare il passaggio dei 50 figuranti in costume e dei soldati a cavallo che rappresenteranno la passione di Gesù. Il corteo sarà accompagnato dalle musiche sacre del corpo bandistico.