Viaggio in moto dal Canada alla Patagonia: Riccardo Prati presenta il suo libro per beneficenza

Venerdì 23 luglio alle ore 21, presentazione libro "Una vita in viaggio": il forlivese Riccardo Prati sarà al Centro per la pace di Forlì, in via Fausto Andrelini 59, per presentare il suo viaggio in moto dal Canada alla Patagonia e il suo libro il cui ricavato sarà devoluto alla Caritas di Makeni in Sierra Leone dove ha fatto volontariato.

Alle ore 20.00 sarà offerto un frugale aperitivo Per prenotazioni: 327 862 2022

