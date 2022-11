"Viaggio in musica" arriva sui Balcani: al Circolo Inzir il duo Gjamadani

Venerdì 2 dicembre ritorna la rassegna Viaggio in Musica al Circolo Inzir: sarà la volta di “Un viaggio in tutti i Balcani” insieme al duo Gjamadani.

I Gjamadani

Bardh Jakova, fisarmonicista ,compositore, arrangiatore. Nato e cresciuto in una famiglia di musicisti a Scutari. Lo zio Prenk Jakova compositore della prima Opera lirica albanese “Mrika” e Direttore d’orchestra, il padre Cesk contrabbassista della Filarmonica.

Gioele Sindona è un giovane violinista diplomato e laureato al conservatorio B. Maderna di Cesena. Da anni appassionato alla musica popolare europea volge la sua ricerca in particolare alla tradizione musicale ebraica e dei Balcani.

Un viaggio tra malinconiche melodie e travolgenti balli della tradizione Greca, Albanese, Kosovara, Macedone, Montenegrina, Bosniaca, Serba e Bulgara. Prima del concerto ci sarà la proiezione di una sintesi del documentario “E Dashurojne me zemer" (Lo amano con tutto il cuore) tratto dal viaggio che il gruppo musicale The Spartiti per Scutari Orkestra ha fatto nei balcani nel'Agosto 2014. Per tutta la serata sarà operativo il BeerPoint con due birre artigianali di BIFOR. La serata inizierà alle ore 21.

Ingresso ad offerta libera.Per poter partecipare alla serata è necessario essere in possesso della tessera Arci 2022-2023. Sarà possibile tesserarsi direttamente la sera stessa.

Per info: info@inzir.it