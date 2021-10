"Viaggio in una stanza", 26 racconti di lockdown a più voci

L'Anpi forlivese presenterà sabato 23 ottobre, nella sala di Dioniso, presso casa Saffi, a Forlì in via Albicini 25 , il libro "Viaggio in una stanza". L'opera, antologica, raccoglie 26 racconti e narra di come, durante il lockdown le persone abbiano resistito nelle proprie case, negli uffici, nelle redazioni dei giornali. Pensieri e ricordi, in un momento inimmaginabile delle vite di tutti.

Ne nasce un volume a più voci: femminili e maschili; di professori e di direttori di biblioteche, di autori noti e altri meno noti ma tutti piacevoli e agili. Una via di fuga, talvolta, o una riflessione, su qualcosa che non ci si sarebbe mai aspettati. Se ne parla con Bruma Tabarri, una delle autrici, insieme a Guido Ceroni, e a Ivano Artioli, che ha curato l'edizione, edita da Danilo Montanari. Introdurrà Lodovico Zanetti.

L'evento avviene nel rispetto delle normative Covid.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...