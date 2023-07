Viaggio nella musica dei maggiori compositori mai esistiti con il concerto del pianista Alessio Ciprietti

Sabato 8 luglio, nella Chiesa della Santissima Trinità a Forlì, alle ore 21.00 il pianista Alessio Ciprietti, vincitore del primo premio assoluto nella dodicesima edizione del Concorso Pianistico Internazionale “Andrea Baldi”, eseguirà un programma che presenta brani di alcuni dei maggiori compositori mai esistiti (da Beethoven a Chopin, da Puccini a Debussy), un viaggio speciale attraverso i generi e le influenze.

L’esecuzione si apre con l’intermezzo in la maggiore n. 2 op. 118 del tedesco Johannes Brahms, seguito subito da un altro emblema come Ludwig Van Beethoven con le inattese variazioni della Sonata in mi maggiore n. 30 op. 109. Al centro dell’esibizione ci saranno i virtuosismi di tre brani di Sergej Rachmaninov, ovvero Étude Tableau op. 39 n. 2, Étude Tableau op. 39 n. 6 e le Variazioni sopra un tema di Corelli op. 42. Si prosegue con l’Intermezzo da Manon Lescaut di Puccini, che richiama gli scenari cinematografici dell’omonimo film-opera del 1939 con Vittorio De Sica. Da qui si passa alla Barcarolle in fa diesis maggiore op. 60, reinterpretazione di Chopin della “Barcarola” (un canto veneziano tipico dei gondolieri) che evocherà le suggestioni di un affresco impressionista. Virtuosismi e corto-circuiti dirompenti contaminano la tradizione nel Debussy di Images (1a serie) Reflets dans l’eau. L’esibizione si chiude tra le atmosfere dell’ultraterreno viaggio dantesco, dai lamenti delle anime morte nell’Inferno alla gioia dei beati nel Paradiso: scenari, questi, rievocati da Après une lecture de Dante di Franz Liszt attraverso le sinergie di formalità tradizionali e sperimentazione.

Alessio Ciprietti (1999) è musicista dagli esordi precoci quanto brillanti. Allievo di Paolo De Felice e Muriel Chemin, comincia a studiare pianoforte dagli 8 anni, per poi iniziare solo quattro anni dopo partecipare a competizioni pianistiche nazionali ed internazionali ottenendo 14 primi premi assoluti e 12 primi premi in concorsi a categorie. All’età di 17 anni debutta con l’orchestra “L. Boccherini” di Lucca. Durante i suoi studi ha seguito Masterclass e corsi con pianisti di fama internazionale. Si è esibito in diversi teatri italiani ed esteri e festival nazionali e internazionali come l’Orbetello Piano Festival e il Miami International Piano Festival Academy in Florida. Tra i recenti riconoscimenti, vince il primo premio assoluto della XIIesima edizione del Concorso Pianistico Internazionale “Andrea Baldi” promosso dal Circolo della Musica di Bologna.

Ingresso gratuito, fino a esaurimento posti; non è prevista prenotazione