Villagrappa in festa: tornano i giovedì con gastronomia e musica

Dopo il forzato stop imposto dalla pandemia, torna a Villagrappa l’evento Giovedì in festa, organizzato dalla neonata ASD Villagrappa, guidata dal presidente Maurizio Valli, in collaborazione con il Quartiere 18, la Parrocchia Santa Maria Maddalena e il locale Circolo ACLI.

L’evento su tre serate (giovedì 16 - 23- 30 giugno) offre la possibilità di cenare nell’area parrocchiale con piatti della tradizione romagnola e ascoltare buona musica. Il programma prevede il 16 giugno il concerto dei Surprise Choir e il laboratorio di giochi di strada per bambini proposto da Nonno Banter. Il 23 giugno musica dal vivo con Sofia & Ale e la possibilità di provare gratuitamente il tiro istintivo con l’arco con gli esperti dell’associazione Frecce di Romagna, mente il 30 giugno è previsto DjSet con Frankino e l’esibizione di ginnastica ritmica della Polisportiva Cava Ginnastica. Per tutte e tre le serate sarà attivo Fantariciclando, laboratorio di manualità per bambini.

Per info : villagrappa.asd@gmail.com