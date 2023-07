Villagrappa in festa: ultimo giovedì con gastronomia e musica

A Villagrappa l’evento dei Giovedì in Festa anche per questo 2023 è quasi giunto al termine. Un evento che è ormai una tradizione per la comunita' di Villagrappa-Petrignone- Castiglione e Ciola, un momento di condivisione e socializzazione che attira anche le nuovissime generazioni. Organizzato dalla ASD Villagrappa, guidata dal presidente Maurizio Valli, in collaborazione con il Quartiere 18, la Parrocchia Santa Maria Maddalena e il locale Circolo ACLI.

Il 13 Luglio, questo Giovedì, è prevista musica con il DjSet Frankino, l'esibizione della Polisportiva Cava Ginnastica e il laboratorio di giochi di strada per bambini proposto dalla APS Nonno Banter 57. Per info villagrappa.asd@gmail.com