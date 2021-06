Ecco i vincitori del concorso letterario “Dare vita agli anni”: sabato le premiazioni

Sabato 5 giugno, alle 16, 30 presso nella struttura del Parco Incontro adiacente al Pattinodromo di Forlì, con la presenza dell’Assessore comunale Rosaria Tassinari, si svolgerà la premiazione della XXX edizione del premio letterario AuserForlì “Dare vita agli anni”.

La commissione che ha valutato le prose e le poesie presentate si è espressa. Sezione prosa: 1° premio Claudio Pederzoli, 2° premio ex aequo Laura Di Gianni, 2° premio ex aequo Paola Panzini, 3° premio ex aequo Valerio Tisselli, 3° premio ex aequo Loretta Olivucci; segnalati Elisa Marchinetti, Alvaro Lucchi, Carla Sautto Malfatto. Sezione poesia: 1° premio Giuseppe Mandia, 2° premio ex aequo Claudio Biondi, 2° premio ex aequo Tiziana Monari 3° premio Maria Gloria Nanni; segnalati Gianfranco Alpi, Alberto Lotti, Stefano Baldinu, Daniela Cortesi.

Ai premiati e partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione ed un libretto in cui sono riportati i testi premiati. Elves Masini leggerà estratti dei vari testi .



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...